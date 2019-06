Auto si schianta contro muro, 4 feriti

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte a Genova. Due sono gravi. I quattro viaggiavano su un'unica auto che si è schiantata contro un muro dopo aver sbandato. L'incidente è avvenuto poco dopo le 3 in via Jori nei pressi della stazione Brin della metropolitana. I feriti sono tre uomini e una donna che hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Secondo gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, due le possibili cause: la distrazione del guidatore combinata con l'alta velocità o un colpo di sonno. Due persone sono riuscite ad uscire dall'auto da sole, le altre due sono state estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Questi ultimi sono i più gravi e sono stati trasportati in codice rossoagli ospedali Galliera e San Martino. Per gli altri due solo codice giallo. le testimonianze di questi potranno chiarire le cause dell'incidente.