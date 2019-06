Corso sub per malati diabete a Genova

La conquista delle profondità dei mari non sono più un sogno per i diabetici, grazie all' associazione Diabete Sommerso Onlus che ha organizzato dal 23 al 30 giugno a Genova un corso di subacquea proprio per persone con diate di tipo 1. A partecipare al 'campo scuola sub' saranno una quindicina di diabetici tra i 15 e i 65 che saranno seguiti oltre che dagli istruttori subacquei esperti di diabete anche da un'equipe medica composta da diabetologi, dietisti e psicologici.

L'evento, che fa tappa per la prima volta in Liguria, si avvale della collaborazione anche di Diving Corderia Nazionale e Ypsomed Italia. I partecipanti si cimenteranno prima nella piscina di San Fruttuoso e poi, acquisite le giuste nozioni e tecniche e teoriche, in mare, potendo così acquisire il brevetto di sub di primo livello. Ovviamente, per poter immergersi serve un'adeguata preparazione fisica, oltre che uno stretto monitoraggio dei lavori della glicemia e un'opportuna dieta alimentare.