Parchi, legge Liguria alla Consulta

Il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, su proposta del ministro per gli affari regionali Erika Stefani, la legge della Regione Liguria per il riordino dei parchi ritenendola in contrasto con la normativa nazionale.

E' "l'ennesima brutta figura di una Giunta che non sa fare leggi visto che gliele impugnano praticamente tutte", commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale Giovanni Lunardon. "Le Regioni possono solo aumentare le tutele ambientali, che sono di competenze statale, mai diminuirle. Come invece è stato fatto, nonostante gliel'avessimo detto in tutti i modi", sottolinea Luca Garibaldi (Pd).

I punti critici, riassume Italia Nostra parlando di un assessorato che "colleziona impugnative", riguardano tra l'altro la ri-perimetrazione con legge regionale dei parchi di Antola, Aveto, Beigua e Alpi Liguri, la sorveglianza dei parchi affidata a soggetti volontari privati anziché a guardaparco e la depenalizzazione delle violazioni più gravi ai regolamenti dei parchi.