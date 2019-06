Teatro Nazionale Genova, lascia Pastore

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Cambio della guardia al Teatro Nazionale di Genova. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone Angelo Pastore, direttore dal 2015, ha annunciato che alla conclusione del suo mandato a fine anno, non chiederà il rinnovo e si ritirerà. Nel ringraziare l'ambiente genovese per l'accoglienza ricevuta, ha avuto parole dure nei confronti della politica nazionale: "Giochiamo con regole demenziali. Ventisei teatri hanno da spartirsi un fondo davvero misero mentre in altri Paesi la situazione della cultura è assai diversa. Ci mandano ancora una volta a fare la campagna di Russia con le scarpe di cartone! E purtroppo le prospettive sono drammatiche. Una riforma del settore non arriverà prima del 2024. Siamo costretti a resistere in un Paese incivile".



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:15