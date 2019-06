Ponte: raccolti 130 mila euro con sms solidali

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Grande successo per lo spettacolo 'Ballata per Genova' andato in scena ieri sera nel capoluogo ligure e trasmesso in diretta dai Rai1 e Radio1. Lo riferiscono gli organizzatori spiegando che sono stati raccolti circa 130.000 euro con gli sms solidali: si sommano a altre raccolte che fanno salire a circa 500.000 euro i fondi da destinare alla creazione del "Parco del Mare" sotto al nuovo viadotto di Genova, progetto della Fondazione Msc. Lo spettacolo è stato visto da 3,2 milioni di persone riferisce Msc citando dati Rai: segnando il 18,5% di share ha vinto gli ascolti in prima serata.

A 10 mesi esatti dal crollo del Viadotto Polcevera che ha ucciso 43 persone e sradicato centinaia di sfollati dalle loro vite sono tanti gli artisti che hanno voluto rendere omaggio alla città di Genova con 'Ballata per Genova': Cristiano De Andrè, Gino Paoli, Raf e Tozzi, Luca e Paolo. Sono intervenuti anche il cr Roberto Mancini e l'architetto Renzo Piano. Lo spettacolo ha richiamato oltre 12 mila persone.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:15