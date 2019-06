Firmata cassa integrazione Piaggio Aero

E' stato firmato l'atteso decreto per la concessione della cassa integrazione per i lavoratori di Piaggio Aero. Il trattamento straordinario, spiega una nota del ministero del Lavoro, sarà in favore di 1.021 lavoratori dei siti di Villanova D'Albenga, Genova e Roma, per il periodo che va dal 3 dicembre 2018 al 2 dicembre 2019. Sono coinvolti 791 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Villanova D'Albenga, 217 che lavorano a Genova e 13 che operano a Roma. Il decreto "segna il definitivo completamento della procedura concordata tra le parti sociali a metà maggio e, soprattutto, assicura continuità all' attività aziendale fino al prossimo 2 dicembre 2019" dice la nota del ministero. Nel dettaglio, i lavoratori saranno interessati dal ricorso all'ammortizzatore sociale fino al massimo delle zero ore e per loro, "compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, si farà ricorso alla rotazione".