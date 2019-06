A Santa partita tra vincitori e vinti

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 10 GIU - Terzo tempo rugbistico post elezioni a Santa Margherita Ligure (Genova). Per sabato 15 giugno il sindaco rieletto di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha organizzato una partita di calcio a 11 sul campo cittadino tra 'vincitori' delle elezioni e 'vinti'. Sull'invito si legge: "Lo sport insegna che, alla fine della competizione, si festeggia tutti insieme".

"L'idea nasce dalla mia passione per il calcio - confessa Donadoni - ma soprattutto dal gioco di squadra che tutti insieme dobbiamo fare per il bene della nostra città e del nostro territorio". Gioco di squadra che coinvolge, così come la partita, anche gli amministratori dei comuni vicini e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Non è esclusa la partecipazione di qualche rappresentante di Regione Liguria.