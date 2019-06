Turista colpita da treno alle 5 Terre

Una turista straniera è rimasta ferita in modo non grave dopo essere stata urtata da un treno alla stazione di Manarola alle Cinque Terre (La Spezia). Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sulla banchina affollata di turisti quando è stata colpita ad una spalla da un treno regionale 5 Terre Express che aveva fatto tappa nella stazione e stava procedendo in direzione Levanto. E' stata portata in codice giallo per accertamenti alla shock room del pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea della Spezia. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polfer per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il treno regionale è stato fermato a Corniglia, i viaggiatori fatti scendere per proseguire su altri convogli e la circolazione sulla tratta procede su un unico binario. Secondo fonti delle ferrovie la donna si trovava sul marciapiede oltre la linea gialla segnata sulla banchina.