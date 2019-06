Incendio in grande magazzino a Sarzana

Un vasto incendio è scoppiato in un grande negozio Upim a Sarzana (La Spezia). Le fiamme, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sarebbero iniziate in un magazzino e avrebbero poi interessato i piani superiori. La struttura era aperta al pubblico ma non ha coinvolto persone.

Ancora da definire le cause che hanno scatenato le fiamme. I vigili del fuoco di Sarzana sono intervenuti poco prima delle 13, ma in seguito sono arrivate anche le squadre dalla Spezia e da Brugnato per domare il rogo. Sul posto anche la polizia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.