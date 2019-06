2 mln a 11 Comuni per sport e periferie

(ANSA) - GENOVA, 7 GIU - Nell'ambito del bando 'Sport e periferie' voluto da Presidenza del Consiglio dei ministri, Anci e Coni, 2 milioni arrivano a 11 comuni liguri. Tra gli obiettivi del bando, incrementare la sicurezza urbana con investimenti sulle infrastrutture sportive. I finanziamenti sono destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti; alla realizzazione di nuovi in aree svantaggiate. Il bando ha previsto un punteggio più alto per i piccoli Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti. "Un bel segnale pe ri piccoli Comuni", dice il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

In provincia di Spezia i soldi vanno a Riccò del Golfo (320mila), Rocchetta Vara (75mila), Sesta Godano (60mila), Varese Ligure (138mila), Zignano (246.500); in provincia di Genova, beneficia dei fondi San Colombano Certenoli (38mila); in provincia di Savona il bando premia Calice (256mila), Laigueglia (500mila), Millesimo (139mila); in provincia di Imperi i soldi vanno a Bajardo (45mila) e Pieve di Teco (133mila).