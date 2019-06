Suq Festival a Genova dedicato a donne

Mille metri quadrati di scenografia, 600 protagonisti, 100 eventi, 40 botteghe artigianali, 35 Paesi coinvolti, 14 cucine del mondo da assaggiare e 5 palcoscenici per gli spettacoli: sono questi gli ingredienti del 21^ Suq Festival in programma dal 14 al 24 giugno al Porto Antico di Genova. L'evento è stato presentato stamani nella sede della Camera di Commercio di Genova dalla direttrice artistica Carla Peirolero. Dieci giorni di teatro, musica, danza, incontri, mercato e cucine dal mondo che hanno come leit motiv i temi 'Donne, isole, frontiere'. Previste due prime nazionali nella rassegna 'Teatro del dialogo' sostenuta dal MiBac e dalla Compagnia di San Paolo, main sponsor della rassegna. Le prime sono 'Da madre a madre' dal 15 al 17 giugno nella chiesa di San Pietro in Banchi che racconterà il confronto tra una mamma europea e una africana con tanti punti in comune capaci di annullare le differenze culturali, e 'Arlecchin dell'onda' il 18 e 19 giugno sempre nella chiesa di S.Pietro.