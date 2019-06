Carabinieri, meno reati e più arresti

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - Calano i reati in Liguria (-6%) e aumentano gli arresti (+1%). E' il dato raccolto nel 2018 dal Comando provinciale dei carabinieri del capoluogo ligure che domani celebrerà il 205° anniversario della fondazione dell'Arma. Il settore che ha visto un maggiore impegno dei militari è quello delle truffe, in particolare quelle che hanno per vittime gli anziani. Per contrastare il fenomeno i carabinieri svolgono una continua attività preventiva, con frequenti incontri presso scuole, parrocchie, circoli ricreativi e case comunali.

Al termine della cerimonia saranno consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono distinti in attività di servizio, e due borse di studio, da parte del magnifico rettore dell'Università di Genova e del comandante della Legione, a studenti meritevoli, figli di militari dell'Arma, per i risultati conseguiti nell'anno scolastico 2017/2018.