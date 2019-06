Migranti: nave Marina domani a Genova

(ANSA) - GENOVA, 1 GIU - Attraccherà a Calata Bettolo nel porto di Genova domani tra le 9 e le 10 il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi che giovedì scorso ha soccorso un gommone, al largo delle coste libiche, che aveva a bordo 100 migranti tra i quali 23 minori e 17 donne. Lo apprende l'ANSA. A Calata Bettolo sarà allestito, a partire dalle 6 un presidio medico dove gli stranieri saranno anche identificati. Dopo i controlli i migranti saranno smistati nelle varie destinazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha assicurato che "Nessun extracomunitario resterà in Liguria o a carico dei contribuenti italiani". In prefettura è in corso una riunione con enti locali e forze di polizia per decidere come gestire l'arrivo della nave e lo smistamento dei migranti. "E' la seconda volta che la prefettura di Genova si trova a gestire uno sbarco di migranti.

La volta precedente era avvenuto nel 2014", ha ricordato il prefetto Fiamma Spena. Alla riunione sono presenti responsabili della Protezione civile.



