Per il commercio arrivano 8,2 milioni

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - La Regione Liguria ha stanziato 8,2 milioni del 'Fondo strategico' per agevolare l'accesso al credito e gli investimenti nel piccolo commercio. Il piano è stato presentato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Le risorse stanziate da mettere in leva finanziaria con il sistema bancario sono dedicate alle piccole e medie imprese del settore e suddivise in tre ambiti: 5 milioni su un fondo per sostenere gli investimenti del piccolo commercio, il bando sarà attivo dal 16 settembre al 27 dicembre 2019; 1,7 milioni per i pubblici esercizi che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande, si potrà presentare domanda dal 16 settembre al 27 dicembre 2019; 1,5 milioni per il sostegno a interventi di riqualificazione dei mercati comunali coperti, il bando sarà attivo dal 1° luglio 2019. Filse si occuperà della gestione dei bandi.