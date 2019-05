La ligure Costanza Musso nominata Cavaliere del Lavoro

Costanza Musso, amministratore delegato del Gruppo Grendi, è l'unica Cavaliere del Lavoro ligure nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Amministratrice delegata della storica azienda che si occupa di trasporti marittimi e logistica, con sede legale a Cagliari, base operativa a Marina di Carrara e uffici amministrativi a Genova, da oltre vent'anni opera nel settore.

"Un settore prettamente maschile, ma il fatto di essere donna lo ho sempre considerato un plus e non un minus", racconta all'ANSA. "Sono molto fiera, è un riconoscimento che viene dato all'azienda di famiglia che fa questo lavoro da 190 anni. Siamo molto 'compatti': hanno deciso che l'onorificenza la prendessi io, ma è un riconoscimento collettivo. Avendo noi sede legale in Sardegna, potrei anche essere l'unico cavaliere del lavoro donna per la Sardegna". L'azienda ha un consolidato nel 2018 di 40 milioni di euro, impiega 100 persone, e vale 300 milioni per quel che riguarda l'indotto.