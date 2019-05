Straniero disperso in mare dopo una lite

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 29 MAG - Uno straniero, forse un migrante, è dato per disperso nel mare di Ventimiglia dal tardo pomeriggio. L'uomo è entrato in acqua vicino alle foce del fiume Roja dopo una lite con altri stranieri, forse per sfuggire a una aggressione. Alcuni testimoni dicono di averlo visto tuffarsi in mare mentre era inseguito. Lo straniero sarebbe un giovane. Sul posto, per le ricerche, vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri, polizia e il neo eletto sindaco Gaetano Scullino.