Botta e risposta Tajani-Toti su crisi FI

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Toti? "Chi ha fatto campagna elettorale per un altro partito si deve preoccupare di quest'altro partito". Lo afferma, intercettato dai cronisti davanti Palazzo Chigi, il vicepresidente di FI Antonio Tajani sottolineando che a Roma il governatore della Liguria "ha fatto campagna per Fdi".

"Quindi Toti è fuori da FI?", gli viene chiesto. "Penso sia una sua scelta", risponde il presidente del Parlamento Ue.

"Noto un certo nervosismo nell'amico Tajani che continua a chiamarmi in causa pretestuosamente come responsabile della disastrosa prestazione elettorale di Forza Italia nel suo collegio". Così il presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti risponde a Tajani. "Temo che lo scadente risultato sia dovuto esclusivamente a una linea politica indigeribile per i nostri elettori e a scelte autoreferenziali incomprensibili.

Essendo lui vicepresidente dovrebbe sentire qualche responsabilità e magari trarne le dovute conseguenze".