Sfruttamento ragazze cinesi, 4 arresti

E' in corso un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte (Savona) contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di ragazze cinesi. A carico di tre donne cinesi e un uomo italiano, che gestivano numerose case di appuntamento in diverse città del Centro-Nord Italia e che sono stati rintracciati tra Savona e Sondrio, sono stati emessi tre provvedimenti di arresto, firmati dal giudice delle indagini preliminari di Savona. Le prostitute, quasi tutte immigrate irregolari, rendevano agli sfruttatori sino a 33.000 euro al mese, ricevendo sino a 25 clienti al giorno. Le 'tenutarie' provvedevano all'affitto delle case, gestendo attraverso numerosi cellulari gli appuntamenti per mantenere il controllo delle prestazioni. Le donne sfruttate erano costrette a cedere sino al 70% dei guadagni e, giunte spesso sole dalla Cina senza altri mezzi di sostentamento, non avevano la possibilità di ritornarvi se non dopo lunghi periodi di sfruttamento per racimolare i soldi necessari.



Data ultima modifica 28 maggio 2019 ore 13:33