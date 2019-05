Fincantieri: a Sestri lavoro fino al 2024 e assunzioni

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Carico di lavoro fino al 2024, con tre vari di navi previsti fra il 2020 e il 2022, e assunzioni in vista con gli accordi firmati per corsi di formazione con la Regione Liguria. L'incontro tra la direzione dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, le segreterie di Fim, Fiom e Uilm e le rsu, sul carico di lavoro e le prospettive future è positivo. "Oggi il cantiere è fuori dalle sabbie mobili - commenta Antonio Apa, segretario della Uilm di Genova - dobbiamo continuare su questa strada per far sì che si consolidi ulteriormente dando ricadute positive". Soddisfatta anche la Fiom: "Siamo in presenza di un carico di lavoro fino al 2024 con la possibilità concreta che si possa andare anche oltre con nuove acquisizioni di commesse" dice Bruno Manganaro, segretario della Fiom-Cgil di Genova che aggiunge "Serve però che il ribaltamento a mare sia concluso e il nuovo bacino pronto proprio entro il 2024".



