Bucci, contro polizia non è andata Casapound

"Noi, come città di Genova, aborriamo la violenza, non vogliamo più vedere la violenza e tutti quelli che si propongono di venire a Genova a fare violenza gli diciamo andatevene a casa vostra o andatevene via, perché noi non li vogliamo". Il sindaco di Genova Marco Bucci, in consiglio comunale, è tornato a rispondere sui fatti di giovedì scorso, quando in occasione del comizio di Casapound sono scoppiati scontri tra la polizia e i manifestanti antifascisti. Bucci ha augurato pronta guarigione al giornalista di Repubblica Stefano Origone malmenato durante una carica dalla polizia e ha affermato che le sue parole su quell'episodio - "se uno è lì e lì" - sono state "completamente travisate". Sugli scontri: "Se io venissi dalla luna, e qualcuno potrebbe dire che è così, arrivassi a Genova e osservassi cosa è successo, io direi che nessuno ha visto nessuno di Casapound andare contro la polizia o usare violenza, io ho visto altre persone andare contro Casapound e usare violenza".



Data ultima modifica 28 maggio 2019 ore 21:03