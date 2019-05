Dopo 'ndrangheta Lavagna al centrodestra

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Gian Alberto Mangiante è il nuovo sindaco di Lavagna, Comune commissariato per mafia per oltre due anni e in dissesto economico. Appoggiato dal centrodestra e fortemente voluto dalla Lega, Mangiante, revisore contabile di 57 anni, ha ottenuto quasi il 28% dei voti. I dati sono ancora ufficiosi ma lo scarto con il secondo, Guido Stefani, appoggiato dal centrosinistra, è di 300 voti. A Rapallo scrutinio ancora in corso, ma il sindaco uscente del centrodestra Carlo Bagnasco viaggia verso il secondo mandato senza ballottaggio avendo superato il 76%. Meno scontata la vittoria a Santa Margherita Ligure del sindaco uscente Paolo Donadoni che ha dovuto vedersela con una coalizione compatta di tutta l' opposizione. Nonostante questo Donadoni, appoggiato dai partiti di centrodestra, ha vinto per oltre 400 voti dal secondo, il già sindaco Claudio Marsano.



Data ultima modifica 27 maggio 2019 ore 20:03