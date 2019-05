A Genova campagna su dermatite atopica

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto 'Dalla parte della tua pelle', che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione per chi soffre di questa patologia, fa tappa a Genova. Venerdì 31 maggio alla Clinica Dermatologica dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, diretta dalla professoressa Aurora Parodi, è possibile prenotare un colloquio dermatologico gratuito telefonando al numero 3404279447.

La Campagna è promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) - con il Patrocinio di Adoi e di Andea - per aiutare gli adulti che soffrono di dermatite atopica per intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenti dei pazienti.

La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa con un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia, l'8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri Paesi.