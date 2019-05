Europee: alle 12 affluenza del 20,09%

Si stanno svolgendo senza intoppi le operazioni di voto per le Europee, in ogni comune della Liguria, e per le Comunali in 135 amministrazioni su 234. Le prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, i carabinieri e la polizia non segnalano problemi ai seggi. I comuni dove si vota per il rinnovo del Consiglio sono 43 in provincia di Genova, 44 in quella di Savona, 30 in quella di Imperia, 18 in provincia della Spezia. Si vota fino alle 23. Subito dopo ci sarà lo scrutinio per le elezioni Europee. Domani alle 14 comincerà quello per le Comunali. A Sanremo la polizia è intervenuta per far rimuovere un manifesto con indicazioni di voto che era esposto nella vetrina della sede del Pd, poco distante da un seggio elettorale. E' accaduto in località Coldirodi. Gli agenti hanno chiesto ai responsabili della sede di rimuovere il manifesto per evitare contestazioni da parte di qualcuno. Il manifesto, un fac-simile della scheda elettorale con indicazioni di voto era ben visibile dalla strada.

E' del 20,09% in Liguria l'affluenza alle urne per le Europee alle ore 12. Nelle precedenti consultazioni europee fu del 19,92%. Il dato è superiore alla media nazionale che è del 16,72% (era del 16,66%). Nella provincia di Genova l'affluenza è stata del 19,70 (era 19,42), in quella di Imperia è stata del 20,87% (20,22%), in quella di La Spezia la percentuale dei votanti è stata del 18,41 (19,10) e in quella di Savona è stata del 22,02% (21,84).

Per le Comunali la percentuale dei votati sale al 22,71%. Nella provincia di Genova è del 22,51% (si vota in 43 Comuni), in quella di Imperia 22,33% (30 Comuni), in quella della Spezia 20,87% (18 Comuni), in quella di Savona 24,2% (44 Comuni).



Data ultima modifica 26 maggio 2019 ore 14:32