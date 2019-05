Sub colto da malore in immersione Haven

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Un sub di 47 anni è stato colto da malore durante una immersione al relitto della Haven al largo di Arenzano. L'uomo è stato trasportato a riva dallo stesso diving che lo aveva accompagnato in mare. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla capitaneria di porto. Il sub è stato trasferito, non in gravi condizioni, all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica. L'attrezzatura è stata tenuta dalla guardia costiera per verificare se ci fossero delle anomalie.