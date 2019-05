Non apprezza la cena e minaccia la madre disabile, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - E' tornato a casa ubriaco e non ha apprezzato la cena preparata dall'anziana madre disabile, così ha offeso la donna e l'ha minacciata brandendo una padella con olio bollente. Per questo un genovese di 58 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto ieri sera in via san Desiderio. Non era la prima volta che l'uomo minacciava la madre, tanto da avere precedenti per lo stesso reato. Gli agenti, arrivati dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, che avevano udito le grida minacciose dell'uomo, hanno faticato a placarlo e nonostante la presenza dei poliziotti continuava a minacciare la madre. Il sessantenne è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida dell'arresto.