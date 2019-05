Coltiva marijuana in casa, denunciata

Dopo aver ricevuto varie segnalazioni per una presunta coltivazione di marijuana in un appartamento di via Fracchia, i poliziotti del commissariato Prè hanno compiuto un appostamento che ha permesso di individuare la possibile responsabile. Immediata è scattata la perquisizione domiciliare che ha fatto scoprire e sequestrare 14 piante di cannabis in due serre ventilate e illuminate artificialmente, numerosi barattoli contenenti un etto di marijuana, etichettati a seconda della qualità, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La donna, una 29enne genovese, è stata denunciata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

La polizia, questa volta a Rapallo, ha arrestato un marocchino di 21 anni che spacciava nei pressi della stazione di Lavagna e in un bar di Rapallo. Dopo settimane di indagini, l'uomo è stato sorpreso nella sala slot del locale a cedere dosi di cocaina e hashish. Nel cellulare aveva messaggi che comprovavano la sua attività di spaccio.



Data ultima modifica 25 maggio 2019 ore 21:03