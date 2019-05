La genovese AcademyTwo distribuisce film Palma d'oro

Sarà la genovese Academy Two a distribuire in Italia il film "Parasite" vincitore della Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes 2019. "Academy Two - dichiara Alessandro Giacobbe, amministratore delegato della società - è orgogliosa di avere acquisito il film del coreano Bong Jon-Ho, un'opera che ha convinto la giuria di Cannes all'unanimità per la potenza della sua storia e la bellezza delle sue immagini". E' una storia di ricchi contro poveri in Corea, una lotta di classe ravvicinata in cui a fare la differenza c'è anche l'olfatto. I poveri puzzano un po' troppo per i ricchi coreani, o almeno è quello che capita nel film 'Parasite'. Il film parte in commedia, ma poi atterra nel dramma, un family-drama con una forte valenza politica. Perché alla fine a giocarsi tutto in questa storia sono due famiglie agli opposti, i poverissimi Ki-taek e i ricchissimi Park. I primi vivono in un sottoscala che spesso viene derattizzato, i secondi in una stupenda villa con giardino.