Mille in corteo a Genova per il clima

"La piazza pulita non sarà sconfitta" e "con Greta per difendere il pianeta". Sono alcuni slogan dei giovani di Friday for Future urlati alla manifestazione per il clima. In piazza più di 1000 ragazzi, molti giovanissimi, che portano cartelli con messaggi sulla difesa dell'ambiente, ma anche le associazioni ambientaliste, i sindacati. Ad aprire il corteo, nel centro di Genova, il simbolo di Fridayforfuture di Genova e uno striscione con scritto change Genova not climate change. Molti cartelli sono stati realizzati nelle scuole, a dimostrare la forte sensibilità dei giovani nei confronti di questo tema. "Continueremo a essere nelle piazze per chiedere alla politica di fare qualcosa - spiega Enrico, uno dei giovani che guidano il corteo - fare azioni concrete, manca questo. La protesta va dai giovanissimi ai genitori, ai nonni, perché il pianeta è di tutti. Greta ha risvegliato un senso di appartenenza nei giovani di tutto il mondo spiegando che tutti insieme possiamo dire la nostra e possiamo fare qualcosa".