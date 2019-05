Unione Induista regala letti per anziani

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Una migliore qualità della vita per gli ospiti della casa di riposo Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto di Cogoleto grazie ai nuovi letti elettrici donati dall'Unione Induista Italiana - Sanatana Dharma Samgha. L'ente religioso, con i fondi dell'8xmille, ha deciso di finanziare un progetto di ammodernamento della struttura per un importo di oltre 26 mila euro. L'iniziativa è volta alla tutela e alla crescita del benessere degli anziani che vi risiedono con attrezzature moderne e ausili, adatti alle esigenze della terza e quarta età. Con i fondi dell'Unione Induista Italiana, oltre ai 27 letti elettrici sono state acquistate 12 poltroncine anti ribaltamento, una bilancia pesa persona per non deambulanti, un seggiolone polifunzionale e sostenuti una parte dei costi del nuovo carrello per le medicazioni in infermeria. "Con queste donazioni, che provengono dai fondi dell'8xmille - spiega la vicepresidente dell'Unione Induista Svamini Hamsananda Ghiri - vogliamo offrire aiuti concreti a coloro che sono troppo spesso dimenticati e abbandonati dalla società, che non vede nella vecchiaia una risorsa della memoria e di amore. La nostra Commissione ogni anno valuta progetti sociali e sceglie di dare un sostegno economico, a vantaggio di alcune categorie svantaggiate e in difficoltà. Ci auguriamo che questi anziani, molti di loro soli e malati, possano ottenere un maggiore benessere sia fisico che psicologico".