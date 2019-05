A Genova sgomberate 12 case occupate

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Recuperate 12 case popolari occupate abusivamente in via Berghini e via Malfante, nel quartiere San Martino. Gli agenti della polizia municipale hanno denunciato quattro persone per occupazione abusiva, di cui una accusata anche per furto di energia. In altri due alloggi, dove però non era presente nessuno, sono stati trovati allacci abusivi alla rete elettrica.

In via Lungo Polcevera, invece, gli agenti hanno notato una officina abusiva all'aria aperta dove erano state abbandonate auto e parti di vetture, oltre alle attrezzature per uso meccanico. L'area è stata sequestrata e anche le vetture.