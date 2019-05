Una biscia sul lungomare a Genova

Presenza insolita in corso Italia. Tra le persone che passeggiavano sul lungomare è comparsa una biscia che strisciava sotto il marciapiede. I passanti hanno avvertito il numero unico delle emergenze, il 112, e la centrale ha inviato in corso Italia una squadra di vigili del fuoco. Il rettile non ne voleva sapere di tornare in un ambinte più consono al suo essere ed ha impegnato a lungo i pompieri prima di farsi catturare. Una volta presa, la biscia è stata messa in un contenitore e trasportata sul greto del Bisagno dove è stata liberata.



Data ultima modifica 19 maggio 2019 ore 19:01