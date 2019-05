Volo Genova-Pantelleria dal 15 giugno

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Un nuovo volo diretto Genova-Pantelleria dal 15 giugno dall'aeroporto Colombo. Lo ha organizzato Volotea fino al 14 settembre. L'obietto è anche facilitare l'alleanza tra i parchi nazionali dell'isola e delle Cinque Terre tra trekking, sole, mare, muretti a secco e passiti. La linea è stata presentata dal country manager Italia Volotea Valeria Rebasti, dall'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, dal direttore del parco nazionale Isola di Pantelleria Antonio Parrinello e altri rappresentanti locali.

"I biglietti sono già in vendita - ha spiegato Rebasti - Pantelleria è una nuova destinazione meravigliosa, speriamo in un grande successo per estendere l'operatività l'anno prossimo".

"Ringrazio Volotea per aver scommesso nuovamente sull'aeroporto di Genova per arrivare in un luogo che è un paradiso" ha commentato Berrino. "Siamo l'ultimo parco nato in Italia, - ha ricordato Parrinello - uno dei pochi parchi che può vantare due patrimoni dell'Unesco nello stesso luogo".