Incendio hotel Spezia, 80 sfollati

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 MAG - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte per un incendio che interessato il locale tecnico in un hotel nel quartiere del Canaletto.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate all'interno del vano interrato all'interno del quale si trovano le pompe degli impianti idrici. A causa del fumo sono scattati gli allarmi antincendio in tutto l'edificio: oltre a chiamare i vigili del fuoco il personale si è prodigato per spegnere le fiamme. I pompieri sono intervenuti con cinque unità operative: mentre due vigili del fuoco attaccavano l'incendio con l'acqua a alta pressione, gli altri si sono occupati dell'evacuazione dello stabile, in tutto 80 persone di varie nazionalità. In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme, ma il fumo era ancora persistente tanto che è stato collocato un motoventilatore che ha permesso, grazie alle finestre aperte ai piani superiori, un rapido smaltimento del fumo. Gli ospiti dell'hotel sono potuti rientrare in albergo dopo 3 ore.