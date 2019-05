Detenuto incendia cella, intossicato poliziotto

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Sanremo è rimasto ferito, perdendo coscienza per l'inalazione dei fumi, dopo essere intervenuto in un incendio appiccato per protesta questa mattina verso le 10 da un detenuto, H.I, magrebino, che ha dato fuoco ai suppellettili della cella nel reparto isolamento, dove oltre a lui sono altri sei detenuti. Lo segnala in una nota Fabio Pagani, segretario regionale Uil Pa Penitenziari sottolineando che grazie all' "eroico intervento" del personale in servizio, i sette sono stati messi in sicurezza. L'assistente capo di Polizia Penitenziaria è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Sanremo dove è ancora in cura. Si tratta, denuncia Pagani, di "un episodio gravissimo che merita una condanna esemplare".

"Abbiamo fatto richieste precise ai vertici del Dap, al Provveditore e al Prefetto. Sanremo, abbiamo detto, è una bomba ad orologeria".



Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 20:34