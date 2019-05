Anziano disabile muore in incendio casa

Un uomo di 75 anni, disabile, è morto ieri sera nell'incendio divampato nel suo appartamento in via Pastore, al Cep. L'anziano, Simone Buscaglia, era in casa con la moglie e il figlio che si sono salvati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i carabinieri.

Secondo le prime ipotesi, l'uomo avrebbe lasciato una sigaretta accesa nella camera dove era a letto. La moglie e il figlio erano in un'altra stanza quando si sono accorti del fumo. A causa delle fiamme non sono riusciti a mettere in salvo l'anziano. L'appartamento è sotto sequestro.



