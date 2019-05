Con Scuole sicure sequestrati 3 kg di droga a Genova

A Genova 45 scuole sono state coinvolte nel progetto Scuole Sicure e da novembre ad oggi sono stati sequestrati 3 chili di droga. Lo ha riferito il Viminale, rispetto a una campagna che a livello nazionale ha coinvolto 17mila agenti per contrastare e prevenire lo spaccio davanti a 340 istituti scolastici in 15 capoluoghi di provincia con finanziamenti per l'anno scolastico 2018/2019 per 2,5 milioni di euro. In totale Scuole Sicure ha portato al sequestro di oltre 13 chili e mezzo di droga, 21 arresti, 33 persone denunciate e 700 multe comminate. Per il prossimo anno scolastico Scuole Sicure riceverà oltre 4,2 milioni di finanziamenti per cento comuni.

"Ringrazio il ministro Matteo Salvini che, ancora una volta, ha dimostrato di avere realizzato un progetto di buon senso continuando a difendere la legalità e a tutelare i nostri giovani. Dalle parole ai fatti", commenta Franco Senarega, capogruppo regionale Lega. "Stop agli spacciatori di droga davanti alle scuole", aggiunge.