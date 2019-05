Nuova Darsena, concessione da rifare

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Il Tar della Liguria ha annullato gli atti del comitato di gestione dell'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che disponevano la concessione delle aree demaniali marittime della Nuova Darsena Nautica a Genova. Erano stati impugnati dai Saloni Nautici srl, che si occupa dell'organizzazione del Salone Nautico per conto di Ucina Confindustria Nautica. Già in passato aveva avuto la concessione della darsena e nel 2018 ha avuto la concessione di 29.700 mq delle aree per 4 anni, con altri 58.010 mq assegnati per 20 anni alla Amico & Co. srl per l'accoglienza dei grandi yacht. La ricorrente ha lamentato il provvedimento sia in termini di spazio sia di tempo, non avendo avuto modo per la mancata tempestività delle comunicazioni di rimodulare la richiesta per un periodo superiore ai quattro anni candidandosi così a ottenere in concessione un'area più vasta. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si appellerà.

Soddisfazione della presidente di Ucina Carla Demaria.