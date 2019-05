Crociere: dragare Genova o via navi

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Scatta l'allarme dragaggi per il porto crociere di Genova che quest'anno segnerà il record di 1.350.000 passeggeri. "Qui si pensa che il traffico crocieristico sia infinito, invece rischia di arenarsi per mancanza di attrezzature" avverte l'amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la società che gestisce i terminal traghetti e crociere del porto di Genova, parlando al Blue Economy Summit a Genova. "E' come se avessimo un aeroporto con una pista soltanto di mille metri, nella quale possono atterrare solo i piccoli aerei - dice -. Nel porto di Genova i fondali pescano 8,50 metri quando nei porti crocieristici si deve arrivare almeno a 10 metri. I dragaggi vanno fatti in maniera continuativa, se non si fanno e soprattutto se non si fa un dragaggio completo del porto, le navi non arriveranno più".



Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 19:35