Sarzana, nuovi parcheggi e area pedonale

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Centotrenta parcheggi in più, di cui 100 non a pagamento, un'area pedonale più ampia e nuovi orari per la Ztl nel centro storico. Sono le novità introdotte dalla giunta comunale di Sarzana (La Spezia): le nuove regole entreranno in vigore dal 15 giugno con l'obiettivo, ha spiegato l'assessore alla viabilità Stefano Torri in conferenza stampa, di "migliorare fruibilità e vivibilità nel centro storico e nel semi centro. L'esigenza è anche quella di razionalizzare gli spazi e limitare l'inquinamento determinato dalle code ai semafori, oltre a rendere la città più fruibile anche ai turisti grazie ai nuovi parcheggi". L'accesso al centro ai veicoli non autorizzati sarà interdetto dalle 14 alle 6, con un allargamento dell'area pedonale. Sarà creata una rotonda in piazza San Giorgio, al posto degli impianti semaforici, in via sperimentale: l'obiettivo è rendere più fluida la circolazione e abbassare l'emissione di gas nocivi.