Furti in Liguria e Toscana, 5 arresti

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Gli agenti della squadra mobile di Genova hanno arrestato cinque persone, di origini georgiane, specializzati in furti in abitazione. Il gruppo aveva base a Pisa e colpiva tra la Liguria e la Toscana. La gang usava la cosiddetta chiave bulgara per entrare negli appartamenti. Le indagini sono partite la scorsa estate, dopo una impennata di furti nella zona di corso Europa a Genova. La svolta è arrivata grazie alla segnalazione di un residente in un palazzo preso di mira dal gruppo. Secondo gli inquirenti, i cinque avrebbero messo a segno almeno 18 colpi tra Pisa, Livorno e Genova. Le indagini proseguono per risalire ad altri complici.