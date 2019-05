Tour Lega con esponenti estrema destra

(ANSA) - GENOVA, 9 MAG - Tour elettorale tra mercati e centro cittadino per il candidato della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi, accompagnato da diversi esponenti del Carroccio, con in coda il responsabile dell'associazione di estrema destra Lealtà Azione di Genova, Giacomo Traverso. "Cosa ci faccio? Una passeggiata in una bella giornata di sole" si è limitato a dire. Il candidato Campomenosi, alla domanda sulla presenza di Lealtà Azione nel tour ha commentato: "In questa campagna elettorale sto girando i territori e incontrando persone di qualsiasi sensibilità politica". "Nessuna preclusione: se questa mattina me lo avessero chiesto - ha aggiunto - avrei incontrato anche associazioni di tutt'altro colore politico o di idee diverse dalle mie, per ascoltare le loro istanze, e chiunque mostri interesse verso il programma di buonsenso di Matteo Salvini per cambiare questa Europa è il benvenuto. Da nipote di partigiano e militante Lega, mi ritengo salvinianamente post-ideologico e aperto al dialogo, senza pregiudizi".