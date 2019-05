Piaggio Aero:Leonardo vuole manutenzioni

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Leonardo è pronta a scendere in campo per il salvataggio di Piaggio Aero, industrialmente guardando alle sole attività di manutenzione, e sul fronte dell'occupazione guardando "volentieri" alle professionalità che potrebbero trasferirsi nel gruppo leader italiano dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Entro il 15 maggio, la scadenza fissata dal bando del commissario straordinario di Piaggio Aero, Vincenzo Nicastro, "presenteremo una manifestazione di interesse per la parte manutenzione motori e per la parte manutenzione velivoli", dice l'A.d. Di Leonardo, Alessandro Profumo che, invece, per la parte di produzione 'aviation' vede "più complessità". L'idea non sembra però collimare con quella di Nicastro. "Il mio intento - ha puntualizzato - è di rendere la società nuovamente appetibile e individuare il migliore acquirente che sia disposto a rilevare l'azienda nella sua interezza".