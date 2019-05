Causò incendio, multa da 20 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 9 MAG - Un incauto uso del fuoco è costato una multa da oltre 20 mila euro a un cittadino che ha causato un incendio nella zona dei Piani di Praglia, nel Comune di Ceranesi, dove sono andati in fumo otto ettari di vegetazione.

L'uomo era già denunciato per incendio colposo lo scorso 22 febbraio. Gli accertamenti dei carabinieri forestali, che hanno effettuato numerosi rilievi e usato un software dedicato, hanno permesso nei giorni scorsi di stimare i danni fissando la sanzione a oltre 20 mila euro. La sanzione non comprende eventuali altri danni materiali a cose o le spese sostenute per lo spegnimento che potranno essere addebitate al responsabile in fase processuale.