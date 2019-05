Toti, risparmio dei liguri sia investito sul territorio

"Occorre che il risparmio privato dei genovesi e dei liguri non resti nelle casseforti delle banche ma venga investito in maniera produttiva. Non è possibile essere la cassaforte d'Italia e avere un tasso di investimento privato più timido di altre regioni che hanno molto meno risparmio". Così il governatore Giovanni Toti si rivolge ai grandi risparmiatori, invitandoli a investire sul territorio, durante un intervento alla tv Primocanale. "La Liguria è una cassaforte del risparmio - dice - il prestito medio per ogni ligure è superiore a quello del ricchissimo Nord Ovest, superiore alla Lombardia, al Piemonte. Ma nelle grandi iniziative di sviluppo territoriale messe in campo a Spezia, a Genova, a Savona, c'e' pochissimo risparmio ligure, c'è poca imprenditoria locale".

Secondo Toti, l'iniziativa pubblica deve essere volano "per far tornare gli imprenditori e i grandi risparmiatori a investire per unirsi agli investimenti pubblici. I risparmi nelle banche non producono ricchezza e lavoro". Il governatore aggiunge: "Se è vero che il primo fondo di investimento mondiale, Blackrock, è interessato a Carige come scrigno del risparmio, credo che gli imprenditori liguri debbano investire quel denaro per dare sviluppo. Piu' grandi sono, più la loro funzione sociale deve essere marcata". (ANSA).



Data ultima modifica 08 maggio 2019 ore 19:02