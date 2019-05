Spezia fa record crocieristi in 1 giorno

Oltre 13.200 passeggeri in un solo giorno: è il record delle stagioni crocieristiche nel porto della Spezia, che per la prima volta quest'anno ha tre grandi navi contemporaneamente ormeggiate in banchina tra molo Garibaldi e calata Paita. Si tratta di Seaview, Aida Nova e Mein Schiff 6, che a pieno carico possono portare oltre 14.500 passeggeri. Sono oltre 700 mila i passeggeri che quest'anno faranno scalo nel porto spezzino dove nel giro di quattro anni dovrebbero essere realizzati la nuova banchina e il nuovo terminal a cura di Msc, Royal Caribbean e Costa Crociere. Le previsioni per il prossimo anno sfiorano il milione di crocieristi.

Attualmente il terminal di largo Fiorillo è gestito da Costa sino a fine luglio. Poi subentrerà la gestione delle 3 big del mare. In questa giornata da record sono transitati nel porto spezzino 4 mila membri di equipaggio e ci sono stati 1650 tra imbarchi e sbarchi. Circa 15 tir di provviste sono stati coinvolti nel rifornimento di Aida Nova.