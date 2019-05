Testato a Genova filobus da 24 metri

Circolerà a Genova fino al 9 maggio per testare la resa su strada il nuovo filobus da 24 metri, completamente elettrico, che Comune e Amt sperano di inserire nei prossimi anni nell'ambito della flotta dell'azienda di trasporto pubblico. Il mezzo, prodotto da Van Hool, è stato concesso in prestito dalla città di Linz, in Austria. La sperimentazione genovese è funzionale anche a un eventuale percorso nazionale visto che i mezzi di questa misura in Italia, diversamente dal resto d'Europa, non sono omologati. "Amt vuole essere un laboratorio delle nuove tecnologie - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - come città possiamo dimostrare di fare grandi cose, inoltre bisogna pensare che un mezzo di questo tipo consentirebbe di ottimizzare i costi e l'utilizzo del personale nell'ottica di una riconversione industriale che ci permetterà di mettere in pratica tutte le strategie del Pums, il piano della mobilità urbana".



