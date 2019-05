Un motociclista è morto a Millesimo (Savona) in un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, tra cui un'altra moto e un furgone. L'area è stata posta sotto sequestro. L'incidente è avvenuto lungo la strada che conduce a Roccavignale a poca distanza dal casello autostradale. Nell'incidente è rimasto ferito in modo non grave un secondo motociclista e due persone che erano a bordo del furgone. Non è ancora stata ricostruita nei dettagli la dinamica.