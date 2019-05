Carige: da Fitd sì a Blackrock, avrà il 43%, aumento di capitale da 720 mln

"Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento" su Carige "secondo lo schema concordato con Blackrock e ha convocato l'assemblea per il giorno 14 a Roma". Lo ha detto il presidente del Fondo Interbancario, Salvatore Maccarone al termine della riunione a Milano. "Se l'aumento di capitale di Carige sarà intorno ai 720 milioni, il Fondo deterrà il 43%", ha spiegato. "Il nostro intervento si inserisce in un'operazione che ha Blackrock come soggetto imprenditore che interviene - ha detto Maccarone -. Si articola attraverso un aumento di capitale il cui ammontare non è ancora definito, ma oscillerà attorno ai 720 milioni".

"E' molto verosimile che Blackrock nominerà l'a.d - ha spiegato il presidente del Fondo Interbancario -. Noi non desideriamo avere il controllo e opereremo perché questo effetto non si verifichi".



Data ultima modifica 08 maggio 2019 ore 14:06