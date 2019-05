Ai Rolli Days 109 mila presenze

Grande successo per i Rolli Days a Genova, l'apertura dei palazzi storici patrimonio dell'Unesco.

Sono state 109 mila le presenze nel week end nei 31 palazzi nobiliari, i due siti della Valpolcevera e le ville di Cornigliano e Sampierdarena. I Rolli più visitati sono stati Palazzo Tursi (11.384), Palazzo Tobia Pallavicino (10.200), Palazzo Nicolosio Lomellino (10 mila). Ottimo risultato anche per la collezione d'arte custodita nel caveau di Banca Carige (5 mila). Tra le new entry, tutto esaurito per l'Abbazia del Boschetto (711). Le ville di Sampierdarena e Cornigliano hanno totalizzato circa 5 mila presenze. Molto gettonate le visite accompagnate a cura dei divulgatori scientifici, un gruppo di studenti universitari. Le visite a cura delle guide turistiche, in italiano, inglese e francese, hanno coinvolto circa 1.176 persone. Hanno raccontato sui social i Rolli Days 5 influencer provenienti da Italia, Francia, Germania, Inghilterra e 18 local ambassador.



