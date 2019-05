Ponte: zona arancione,da 4 a 20mila euro

Contributi da 4 a 20 mila a seconda della distanza delle case dai cantieri di ponte Morandi: è la proposta discussa durante la riunione del comitato Pris (Programma regionale di intervento strategico), sugli indennizzi per i cittadini della zona arancione "interferiti" dai lavori sul Ponte Morandi. Le risorse messe a disposizione del commissario per la ricostruzione ammontano a 7mln. Una cifra che verrà ripartita a 890 famiglie sulla base di fasce concentriche: un indennizzo di 20 mila euro per la fascia più vicina al cantiere (entro i 50 metri), di 10 mila per la fascia tra i 50 e i 100 metri e di 4 mila per la terza fascia (tra 100 e 150 metri). Il comitato Pris si è riunito in Regione alla presenza dei rappresentanti dei comitati dei cittadini. All'incontro erano presenti l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, l'assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi e per la struttura commissariale i due sub commissari Pietro Floreani e Ugo Ballerini, con i tecnici di Regione e Comune.



